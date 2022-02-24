شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 21 موهوبة حصلن على مراكز متقدمة في «إبداع 2022» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» فاطمة الفهيد، الطالبات الفائزات في التصفية النهائية لمعرض إبداع 2022، في حفل نظمته إدارة الموهوبات، بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور في مبنى الإدارة العامة.

وأكدت الفهيد أن المنطقة الشرقية تحظى بالنصيب الأكبر من الفوز والتميز والتأهل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي نتيجة التكاملية وتكاتف الجهود بين أبناء الوطن وفريق العمل والمدارس وأولياء الأمور والمؤسسات. وتابعت: أي إنسان لديه هدف ويؤمن بهذا الهدف سيستطيع الوصول له حتى إن تعثر فلديه العديد من المحاولات، وكل محاولة تضيف كما كبيرا من هذه الخبرة العميقة ليكون المنجز متميزا نتيجة الخبرات المتكررة حتى يصل للمنجز النهائي. من جهتها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات نورة بنت منيف المطيري، أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2022» يعد أحد أبرز المشروعات المشتركة الفاعلة بين وزارة التعليم ومؤسسة «موهبة» لاحتضان مثل هذه المواهب.