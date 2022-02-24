شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات لدعم الإنتاج المعرفي والفكري بـ «سيمنار البحث العلمي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلصت توصيات سيمنار البحث العلمي الذي نظمه قسم مهارات البحث بإدارة الإشراف بتعليم الشرقية، إلى تفعيل وتطبيق نتائج الدراسات المقدمة، ووضع آليات لتقديم الدعم، وضرورة تضافر الجهود البحثية والتطبيقية لنشر الوعي البحثي من خلال توضيح آليات استخدام مهارات البحث العلمي.

وتناولت حلقة النقاش التي نظمها القسم أمس، في مقر ثانوية أم المؤمنين حفصة في الحرس الوطني بمكتب تعليم الخبر، استعراض أبحاث الطالبات وفق منهجية البحث العلمي على مستوى المنطقة؛ لاستثمار الأدوار التكاملية والتشاركية بين الأقسام في تنفيذ السيمنار لأبحاث الطالبات من خلال تنفيذ سلسة ورش العمل التثقيفية لمشرفات العلوم الإدارية، والإنجليزي، والعلوم، وذلك لدعم الإنتاج المعرفي والفكري، كمبادرة من الأقسام لدعم التعاون البحثي مع الجهات والجامعات المختلفة مستقبلا.

وتنوعت الأبحاث المقدمة من إنتاج الطالبات بين «أثر الفيزياء في علم الآثار»، و«أثر مشروع الاستمطار الصناعي على اقتصاد المملكة»، والعديد من الأبحاث التي عكست جملة من المواضيع والأفكار الابتكارية، التي تبحث في مجال الظواهر والخواص الفيزيائية والجغرافية، والتي على أثرها شكلت اللجنة المكونة لمناقشة أبحاث الطالبات برئاسة مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس، ورئيسة قسم مهارات البحث طيبة العمودي، ورئيسات الأقسام من الإدارة لكل من الرياضيات، والعلوم الإدارية، والإنجليزي، والعلوم، ومشرفات العلوم من مكتب الخبر.

وتناول السيمنار بحث ومناقشة الاستمطار الصناعي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله، وأبرز الإيجابيات والسلبيات، والدعوة لمنحه مساحة إعلامية؛ لتثقيف المجتمع العلمي بأهمية تجربة الاستمطار.

تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث العلمية تمت مناقشتها وتقديم التغذية الراجعة لبحث فرص التحسين والتوصيات الملائمة لتطويرها على طاولة النقاش وفق أساليب المنهج الوصفي أو التجريبي، الذي أثمر عن اكتساب الطالبات المهارات الحياتية في إمكانية عرض الأبحاث والتسويق للإعلان عن أفكارها الابتكارية، التي انبثقت منها فكرة البحث بحلقة النقاش بسيمنار البحث العلمي تحت إشراف المعلمتين ريم الشمراني، ومنى العبيدالله.