شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة طفلة تعاني التواء بالأمعاء الغليظة بمستشفى المواساة في الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله وتوفيقه تمكن قسم الأطفال وجراحة الأطفال بمستشفى المواساة في الجبيل الصناعية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 11عاما،

وصلت المريضة إلى قسم الطوارئ تشكو من انتفاخ شديد بمنطقة البطن وصعوبة بالتنفس مع قيء متكرر وتغيير في درجة الوعي، وتعاني كذلك من هبوط شديد بالضغط وسرعة في النبضات، مع ارتفاع في درجة الحرارة.

بفحص الطفلة وعمل الأشعة اللازمة لها، تبين وجود انسداد بالأمعاء مع التواء في القولون، وتم إجراء إنعاش للمريضة في قسم العناية المركزة للأطفال من قبل استشاري الأطفال؛ لضبط الضغط وإعطاء السوائل الوريدية والمضادات الحيوية، ثم نقلت إلى غرفة العمليات حيث أجريت لها جراحة إسعافية، وبفتح البطن تبين وجود التواء في نهاية الأمعاء الغليظة (القولون السيني)، مع غرغرينا في هذا الجزء من الأمعاء، فتم استئصال هذا الجزء وعمل فتحة مؤقتة وغلق الجزء الأسفل من القولون الغليظ.

ثم نقلت المريضة لقسم العناية المركزة للأطفال حيث استمر إنعاشها ومراقبتها وإعطاء الأدوية تحت إشراف استشاري الأطفال بالعناية المركزة، واستشاري جراحة الأطفال د. سامية بلحسن.

تحسنت حالة الطفلة تدريجيا وخرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة بعد زوال الخطر عنها، لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدما في الاستجابة للحالات الطارئة، ويتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الصحية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الطبية الدقيقة.