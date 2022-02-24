شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدعم البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من دعم وتشجيع للبحث العلمي، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، لدعم ومواكبة متطلبات التنمية والتماشي مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التقنية وتشجيع الابتكار، وبناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الصناعية والتعدينية وغيرها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية د. منير الدسوقي، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم د. الدسوقي لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضا عن المدينة وجهودها في إجراء الأبحاث العلمية واستثمار مخرجاتها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث

دعم ومواكبة متطلبات التنمية

التماشي مع رؤية المملكة 2030