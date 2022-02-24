الرئيس الأوكراني: روسيا أقرت شنّ هجوم على أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء إن روسيا أقرت شن هجوم على بلاده، مضيفا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يرد على دعوته لإجراء محادثات.
أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب مدته عشر دقائق نُشر على تليغرام وتحدث خلاله باللغتين الأوكرانية والروسية.
وأضاف الرئيس الأوكراني إن روسيا حشدت “نحو 200 ألف عسكري” على حدود بلاده.
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وتابع: “يتمركز نحو 200 ألف عسكري وآلاف المركبات القتالية” على حدود أوكرانيا.
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