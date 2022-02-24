“أوبريت التأسيس” أمسية فنية بالرياض تتغنَّى بأمجاد الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

احتفت العاصمة الرياض مساء اليوم في أمسية فنية بتاريخ الدولة السعودية وتغنَّت بأمجاده عبر عشر لوحات تضمنها ” أوبريت التأسيس ” جسَّدت مسيرة وطن من مرحلة التأسيس حتى عصرنا الحاضر.

واستعرض العمل الغنائي الذي صاغ كلماته كبار الشعراء في المملكة : صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، ومحمد العنزي، ونايف صقر، ونجلاء المحيا، وأحمد علوي، برؤية إخراجية لحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس ومسيرة ثلاثة قرون مضت، ومشاهد متنوعة لأنماط وأشكال الحياة للدولة السعودية منذ القدم وصولا إلى الحياة المدنية الحديثة، وما مرت به من تطور لامس فكر ووجدان المواطن نحو حياة عصرية يحتفظ فيها بلغته ودينه وعاداته وتقاليده وعلاقاته الاجتماعية.

وسمت في سماء الرياض مفردات الفخر والاعتزاز بهذه الذكرى عبر ملحمة غنائية شدا بها على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض مجموعة من الفنانين السعوديين، وسط حضور جماهيري لافت .