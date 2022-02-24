ما مدة الإجازة المستحقة للموظف في حالات الوفاة؟.. “الموارد البشرية” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدة الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة للموظف في حالات الوفاة. جاء ما الخليج 365، خلال رد الحساب الرسمي لخدمة العملاء، التابع لوزارة التنمية البشرية، عبر «تويتر»، على أسئلة واستفسارت المواطنين. ووجه أحد المواطنين سؤالًا مفاده: «كم يوم إجازة في حالة وفاة أحد الأقارب؟». أخبار قد تهمك ومن ثم، ردت العناية بالعملاء على السؤال السابق خلال تغريدة، تضمنت الآتي: «إجازة الوفاة.. يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول أو أحد الفروع، وفق المادة 113 من نظام العمل، الأصول الأم والأب وإن علو، والفروع الأبناء والأحفاد وإن دنو».

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