المطيري: يوم التأسيس ذكرى اعتزاز بمجد تليد وفخر يمتد لثلاثة قرون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : “إن يوم التأسيس الذي صدر الأمر الملكي ليكون يوم 22 فبراير من كل عام يعبر عن اعتزاز وفخر بتاريخ الدولة السعودية الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون من العطاء والاعتزاز والرفاهية، ويبرز مدى اهتمام وعناية الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ هذه البلاد وما قامت عليه من ثوابت راسخة تمثل مبادئ الدين والشريعة والعدل والمساواة والقيم المثلى”.

وأضاف نستذكر في هذا اليوم ما سطره التاريخ من بطولات قام بها الآباء والأجداد، ودونها التاريخ بمداده الناصع بدأت بقيام الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود، تلاها الدولة السعودية الثانية على يديالإمام تركي بن عبدالله، وصولاً إلى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية – رحمهم الله جميعا -، وما شهدته عهود أبنائه من بعده من نمو وتطور، وصولاً إلى مملكة التقدم والحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -.

وتابع القول: إن السعوديين يستندون على إرث تاريخي وحضاري عريق يستحق الاستذكار والترسيخ في أذهان الأجيال، وإننا- ونحن نستذكر هذا التاريخ العظيم- نشير باعتزاز إلى ما حققته المملكة اليوم في ظل رؤية المملكة 2030م في المضي نحو مستقبل متقدم ومزدهر، يقوم على مجتمع حيوي وفاعل، واقتصاد تتنوع فيه مصادر النمو.

وأوضح معاليه أن يوم التأسيس يعزز لدى أبناء المملكة اللحمة الوطنية والانتماء لهذا البلد الكريم، ويربط الأجيال بتضحيات الآباء والأجداد، لنصل إلى ما نحن عليه الآن من عز وأمن ورخاء، لم يكن لولا توفيق الله ثم حرص قيادات هذه البلاد المباركة على ذلك وتعزيزه بالعمل الدؤوب والدائم لينعم به من يعيش على أرض هذه البلاد مواطنون ومقيمون.

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وسأل الأمين لمجلس الشورى، المولى – عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد استقرارها ونماءها.