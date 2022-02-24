روسيا تعلن أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت روسيا، أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.
ولفتت الخارجية الروسية في بيان الانتباه إلى أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة (وهي الـ101 من نوعها) تأتي “ضمن سياق محاولات واشنطن المستمرة لتغيير نهج روسيا”، مضيفة أن الولايات المتحدة على الرغم من أن مساعيها السابقة من هذا القبيل لم تؤتِ أي ثمار تذكر، “تلجأ مرة أخرى تلقائيا إلى الأدوات التقييدية غير الفعّالة وغير البناءة من وجه نظر المصالح الأمريكية نفسها”.
وشدَّد البيان على أن روسيا أكدت قدرتها على تقليص الأضرار الناجمة عن العقوبات الخارجية، مضيفا أن الضغط بواسطة العقوبات “ليس من شأنه التأثير على عزمنا على الدفاع عن مصالحنا بحزم”.
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