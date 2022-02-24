عاجل | %67 من المعاقين العاملين بالقطاع الخاص ذكور

تراجعت أعداد العاملين من ذوي الإعاقة في نهاية النصف الأول من عام 2021، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا ، مقارنة مع أعداد الموظفين السعوديين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص في نهاية الأنصاف السنوية من عام 2018 حتى 2021. جاء ذلك في سياق تقرير إحصائي صادر عن المرصد الوطني للعمل، حيث لفت التقرير إلى أن أعداد الموظفين من ذوي الإعاقة وصل إلى 64.718 سعوديًا. 67% منهم ذكور و33% منهم إناث. 2021 الربع الأول 3.66% 2020 الربع الأول 2.50% الربع الثاني 3.71% 2019 الربع الأول 4.18% الربع الثاني 4.10% 2018 الربع الأول 4.22% الربع الثاني 4.18%



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