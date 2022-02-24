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عاجل | %67 من المعاقين العاملين بالقطاع الخاص ذكور

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تراجعت أعداد العاملين من ذوي الإعاقة في نهاية النصف الأول من عام 2021، وذلك بسبب تداعيات جائحة ، مقارنة مع أعداد الموظفين السعوديين من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص في نهاية الأنصاف السنوية من عام 2018 حتى 2021.

جاء ذلك في سياق تقرير إحصائي صادر عن المرصد الوطني للعمل، حيث لفت التقرير إلى أن أعداد الموظفين من ذوي الإعاقة وصل إلى 64.718 سعوديًا. 67% منهم ذكور و33% منهم إناث.

2021

الربع الأول 3.66%

2020

الربع الأول 2.50%

الربع الثاني 3.71%

2019

الربع الأول 4.18%

الربع الثاني 4.10%

2018

الربع الأول 4.22%

الربع الثاني 4.18%


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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