إعلاميون تحتفي بالتأسيس في قصور أبونقطة المتحمي

في يوم التأسيس دشنت جمعية إعلاميون فرعها في منطقة عسير بالشراكة مع مركز آل أبونقطة المتحمي التاريخي بطبب بندوة بعنوان يوم التأسيس ثلاثة قرون في جذور التاريخ بوجود نخبة من المتحدثين وتحدث في الندوة، كلٌ من: الدكتور سعد بن عثمان والأستاذ علي عسيري والدكتور أحمد التيهاني والدكتور فهد عطيف وأدارت الندوة الأستاذة رنا ﺍﻟﺸﻬﺮﺍﻧﻲ وتطرقت الندوة إلى 4 محاور، وهي: المؤسس والتأسيس.. وحدة واستقرار. مقال الأمير.. وفاء الملوك للأئمة المؤسسين. الدور التاريخي لعسير ورجالها في التأسيس والوحدة. ويوم التأسيس في الصحافة العالمية.
من جانبه، قال مدير فرع جمعية «إعلاميون» بمنطقة عسير الدكتور عبد الله بن علي آل مرعي، أن هذه الندوة التي تأتي بمناسبة يوم التأسيس، هي من أيام الوفاء والولاء لوطن شامخ وقيادة رشيدة وشعب وفي.
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