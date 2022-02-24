عاجل | 6 أشهر سجن للمشاجرات الجماعية

عقوبات مشددة
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بأنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن انتشار محتوى معلوماتي عبر برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام أشخاص بمضاربة جماعية والاعتداء على بعضهم باستخدام آلات حادة، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على أطراف الواقعة استنادًا للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وبين المصدر أن الجناة يواجهون عقوبات مشددة باعتبار خطورة الجريمة ومساسها بالنظام العام، مؤكدًا أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما من شأنه التعدي على أمن المجتمع واستقراره، وأن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة الجرائم، وإقامة الدعاوى الجزائية على الجناة، بما يحقق الزجر والردع.
القبض على الجناة
من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية (4) مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
عقوبات الحق العام
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