السعوديه نفيسة الدباغ في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله نفيسة طاهر الدباغ حرم كامل صالح الدباغ (رحمه الله) التي وافتها المنية ووري جثمانها في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيدة والدة كل من: صباح «رحمها الله»، زين العابدين، سكينة، محمد هاني، ياسر، وفاء، وصالح.
ويتقبل العزاء في منزل نفيسة طاهر الدباغ بحي الروضة (للرجال والسيدات) أو الاتصال على جوال 0530647712
«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
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