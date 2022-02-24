محمد بن مسعود - الدمام - بشرى سارة .. واتساب يطلق خدمة جديدة ستحل أهم مشكلة يعاني منها المستخدمين.. إليكم طريقة تفعيلها

تحرص الشركة المالكة لتطبيق الواتساب على متابعة الثغرات والمشاكل التي يعاني منها المستخدمين على مدار الوقت، وتعمل الحلول العاجلة لأي مشكلة بعد معاينة ودراسة تأثيرها على المستخدمين. ومؤخرا اشتكى عددا من مستخدمي “واتسآب” من مشكلة معاينة الصور والفيديوهات، حيث تظهر صغيرة مقارنة بالمعاينة المطروحة للمستندات.

وتجاوب تطبيق واتساب مع مطالب المستخدمين، حيث كشفت تقارير إخبارية إن تلك المشكل ستحتل خلال الأسابيع القادمة.

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وبحسب الموقع الإخباري التقني (WABetaInfo) ، فإن “واتساب” سيطلق تحديثا خلال المستقبل القريب يتمثل في معاينة (Preview)أكبر مما الخليج 365، بحيث تصبح مثل معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.

وأضاف أن هذه الميزة موجودة الآن في النسخة التجريبية. (WhatsApp beta).

وقال إنه من المتوقع أن يجري طرح الخدمة الجديدة في الأسابيع المقبلة. ومن المعروف أن “واتساب” يقلل من جودة الصور أثناء نقلها، ولحل هذه المشكلة عمل التطبيق على استحداث خيار قال إنه سيساهم في الحفاظ على جودة الصور، لكن بالكاد يحقق الغاية من وراء هذا الأمر. ولذلك، يبدو أن الحل الوحيد لهذه المشكلة هي إرسال الصور كمستند، لكن لهذا الأمر سبليات، فالمستقبل لن يعرف محتوى الصورة قبل أن يفتحه.