محمد بن مسعود - الدمام - جريمة مروعة .. لم تستشره في زواجها .. فقتلها وزوجها في عيد زواجهما الأول
حكمت محكمة ملبورن بالسجن المؤبّد على عثمان شابتافاج (57 عاماً) بعد قتله ابنته وزوجها في عيد زواجهما الأول.
حصلت الجريمة في 31 ديسمبر 2019 عندما أطلق شابتافاج النار على الزوجين، ما أدى لوفاة ابنته موساي (25 عاماً ) فوراً ووفاة زوجها فيتون (29 عاماً) في المستشفى في اليوم التالي، بحسب موقع “أستراليا بالعربي”
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واعترف الأب بجريمته في العام 2021، وحوكم يوم أمس الثلاثاء بالسجن لمدة 35 عاماً على الأقل.
وقام الأب بفعلته بعد ساعات من احتفال موساي وفيتون بعيد زواجهما الأول، حيث أطلق النار على مؤخرتي رأسيهما بعد عودتهما إلى المنزل الذي يتقاسمانه معه، ثم أطلق النار على نفسه ما أدى لإصابته بأذية دماغية واقتلاع عينه اليمنى.
وقال القاضي في المحكمة إن سبب الجريمة هو عدم معرفة الأب بزواج ابنته إلا من جهة ثالثة، وأن فيتون لم يطلب إذنه للزواج من موساي.
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