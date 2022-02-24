نائب أمير الرياض يرعى حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة يوم التأسيس (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أمس الأربعاء، حفل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة يوم التأسيس.

وكان في استقباله معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري ووكلاء وعمداء الجامعة.

وأقيم حفل بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي رئيس الجامعة كلمة أشار فيها إلى أن يوم التأسيس من أهم الأحداث في تاريخِ وطننا في العصرِ الحديثِ، ويؤكدُ عراقةَ هذا الوطنِ الشامخِ، وعمقه التاريخيِ والحضاري ، وأصالته الممتدةَ لثلاثةِ قرون ، كما يجسِّد الوفاءَ من الأحفادِ للأجداد ، ومن الملوكِ للأئمةِ المؤسسين.

وبيَّن أن ثلاثةَ قرونٍ من يومِ التأسيسِ حتى هذا اليومِ تذكر رقماً زمنياً مفعماً بالأمجاد والبطولات من أئمةِ البلادِ وملوكِها وقادتها ، نحو كتابةِ التاريخِ، وتحقيقِ المستحيلِ وإرساءِ الأمن والوحدة.

كما شهد الحفل عرضاً مرئياً يحكي تاريخ التأسيس، بعدها أُلقيت قصيدة شعرية وطنية ، ثم عُرض “أوبريت” بعنوان “يوم ابتدينا”.

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وفي نهاية الحفل شارك سمو نائب أمير الرياض في العرضة السعودية.