8 أطعمة مذهلة لصحة القلب تحميه من الأمراض القاتلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هناك أطعمة عامة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي من أجل سلامة وصحة القلب، لكن في الوقت نفسه أيضا يجب بالابتعاد عن بعض العناصر التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أوصت دراسات طبية، بضرورة الحد من استهلاك للمشروبات المحلاة بالسكر مثل الصودا، بالإضافة إلى الحد من استهلاكك للأطعمة فائقة المعالجة، وكذلك الحد من كمية الملح التي تتناولها.

وبما أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة حول العالم، وتشكل ما نسبته 16% من إجمالي الوفيات فإن النظام الغذائي الصحي لسلامة القلب يعد ضرورة هامة، لذلك نصح الخبراء بـ 8 أطعمة تحمي القلب من معظم هذه الأمراض، وهي:

1- الخضروات الورقية

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات بشكل يومي، مع التركيز على الخضار الورقية باعتبارها واحدة من أكثر الخيارات كثافة بالمغذيات.

2- الخوخ والفاكهة القاتمة

يُنصح بتناول الخوخ على وجه التحديد باعتباره أحد الفواكه الأكثر كثافة بالمغذيات التي يجب تناولها، على الرغم من أنهم يقولون إن أي نوع من الفاكهة والخضروات يمكن أن يكون جزءا من نظام غذائي صحي للقلب.

3- الحبوب الكاملة

تناول الحبوب الكاملة على أساس يومي، بدلا من تناولها فقط بين الحين والآخر، يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب التاجية.

4- البقوليات

تعتبر البقوليات (مثل الفول والعدس والحمص) خيارا صحيا لقلبك لأنها غنية بالألياف والبروتينات، كما أنها تعد بديلا صحيا للبروتينات الحيوانية.

5- الأسماك

تعتبر الأسماك والأشكال الأخرى من المأكولات البحرية جزءا ممتازا من نظام غذائي صحي للقلب، وتذكر جمعية القلب الأمريكية حاليا أن تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا تم تناولها كبديل للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

6- منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم

لا يزال هناك بعض الجدل حول اختيار منتجات الألبان كاملة الدسم على منتجات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم.

ومع ذلك، خلصت جمعية القلب الأمريكية إلى أنه على المدى الطويل، يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان قليلة الدهون في المساهمة في صحة القلب.

7- الدجاج

كذلك توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على البروتين من مصادر نباتية بدلا من اللحوم قدر الإمكان، ولكن لا يزال بإمكانك تناول الدجاج باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.

ما لا يوصون به هو تناول اللحوم المصنعة، وهي أي نوع من اللحوم يحتوي على مواد حافظة أو ملح.

8-زيت الزيتون والزيوت النباتية السائلة الأخرى

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في اتباع نظام غذائي صحي للقلب في الحد من عدد الدهون المشبعة والمتحولة واستبدالها بالدهون غير المشبعة.