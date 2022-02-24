محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أدانت حكومة جزر المالديف بشدة هجوم الطائرات دون طيار الذي استهدف مطار الملك عبدالله في جازان وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
وقالت في بيان لها: “إن التصعيد الأخير لمثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية الاقتصادية يبرز الخطر المتزايد لأمن المنطقة واستقرارها، ويقوض جهود الأطراف المعنية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول سلمية للنزاع”.
وأكدت حكومة جزر المالديف تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، مؤكدة التزامها بالوقوف ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
كانت هذه تفاصيل خبر المالديف تدين بشدة الهجمات الإرهابية للمليشيا الحوثية على مطار الملك عبدالله بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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