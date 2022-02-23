شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تحتفي بذكرى التأسيس بمسابقة أجمل رسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مساء أمس الثلاثاء، بفعالية ذكرى التأسيس وذلك بإقامة ركن في مجمع العرب، والسلام مول، وعزيز مول بمحافظة جدة؛ ترسيخاً لهذه الذكرى الغالية والذي يصادف الثاني والعشرين من شهر نوفمبر، في إطار نهضة شاملة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واستهدفت الفعالية ربط الماضي المجيد بالحاضر التليد، وتثقيف وتعريف الأطفال بمفهوم ذكرى التأسيس، حيث تم تنظيم مسابقة (ثلاثة قرون من المجد والأصالة) عبارة عن رسومات منوعة من رسم حر عن ذكرى التأسيس، وتلوين لرسومات منوعة عن التأسيس، وتوصيل الرسم الذكي (لعبة المتاهة) بأبرز شخصيات التأسيس، وتتم المشاركة عبر الباركود المخصص لإرسال المشاركات، وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين، حيث لاقت الفعالية مشاركة مميزة وإقبال كبير من الصغار وأولياء أمورهم، متوشحين بالأعلام والزي التراثي المعبر.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الفاعل في المناسبات الوطنية عبر برامج ومبادرات تواكب رسالتها السامية، كما تزينت مبانيها بالعاصمة ومختلف مناطق للمملكة بالأنوار الخضراء واللوحات والشاشات التفاعلية التي تعرض محتوى يواكب ذكرى التأسيس ويسلط الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس وقادة المملكة على مدى ثلاثة قرون وصولاً إلى هذا العهد الميمون.