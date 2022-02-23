عبدالرحمن السديس: يوم التأسيس يوم تاريخي استثنائي لهذه البلاد المباركة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن “يوم التأسيس” للدولة السعودية، يوم تاريخي شهدت فيه المملكة التطور والنمو والازدهار.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: نستذكر في هذا اليوم نعمة الله علينا وعلى بلادنا، بأن هيأ الله لنا قيادة حكيمة جعلت جل اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما الأولوية الأولى، حيث سطرت بلادنا ولله الحمد أفضل صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وأضاف، إن الحرمين الشريفين وقاصديهما يحظون بدعم مستمر من ولاة أمرنا ويبذلون الغالي والنفيس لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الاهتمام بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.

وسأل معالي الرئيس العام لشؤون الحرمين الله – عز وجل – أن يحفظ بلادنا المباركة ويديم عليها نموها ونماءها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.