محمد بن مسعود - الدمام - في هذه الدولة الخليجية .. زوج يكتشف خيانة زوجته له عبر “الواتساب” .. والمحكمة تفاجئه بهذا القرار الصادم

اكتشف رجل خليجي في الإمارات خيانة زوجته له عبر رسائل تطبيق “الواتساب” بعد أن تركت المنزل مدة من الزمن.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” أن مواطنا خليجيا في إماراة الفجيرة قدم بلاغاً ضد زوجته اتهمها فيه بالخيانة الزوجية بعدما عثر على محادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينها وأشخاص لا تربطهم بها علاقة شرعية.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وقال الزوج في التحقيقات إنه عثر على محادثات وصور تتضمن كلمات غرامية خادشة للحياء عبر “الواتساب” بين زوجته وأشخاص لا تربطهم بها أية علاقة.

وأوضح الزوج أنه اكتشف ذلك عن طريق هاتفها الشخصي، بعد أن نسيته في المنزل وهربت، وطلبت الطلاق وأرفق صور محادثات زوجته من برنامج “الواتس أب”، مطالباً في دعواه بإسقاط حضانتها عن أولاده.

ومن جهتها أنكرت الزوجة التهمة المسندة إليها، وقررت أنها رفعت قضية على زوجها تطالب بسكن وبحضانة أولادها، فقام بالشكوى عليها من أجل إسقاط حقوقها الشرعية.

وإلى ذلك قضت محكمة جنح الفجيرة ببراءة الزوجة من التهمة المسندة إليها، لخلو الأوراق من دليل يقيني يعتبر حجة ثبوت الاتهام.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام المسند للزوجة غير ثابت في حقها ، لما ورد في تقرير المختبر الجنائي بأن صورة المرأة من دون رأس، ولا يوجد إثبات بأن الصورة تعود للزوجة، وعليه فإن التهمة مجرد استنتاج وغير واضحة، مما يشكك في صحة الاتهام.