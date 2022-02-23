محمد بن مسعود - الدمام - طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع .. أمريكا تبلغ أوكرانيا بغزو روسي شامل خلال الساعة القليلة القادمة (تفاصيل)

كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن معلومات استخباراتية بشأن موعد الغزور الروسي الشامل لأوكرانيا، وسط قرع طبول الحرب العالمية الثالثة.

وقالت المجلة: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا بصدد الإعداد لشن غزو شامل للأراضي الأوكرانية خلال الـ48 ساعة القادمة.

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ونقلت “نيوزويك” عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية، قوله: “لقد تم تحذير الرئيس الأوكراني من أن روسيا تتجه بشكل شبه حتمي إلى بدء غزوها في غضون 48 ساعة وذلك بناء على المعلومات الاستخباراتية”.

وأضاف المسؤول: “تشير التقارير الواردة عن مراقبي الطيران أن روسيا خرقت المجال الجوي لأوكرانيا في وقت سابق اليوم”، مرجحًا أن تكون موسكو قد أرسلت طائرات استطلاع فوق الأراضي الأوكرانية لوقت وجيز.

وفي ذات السياق، نقلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن أحد المصادر المقربة من حكومة “زيلينسكي” تأكيده صحة خبر تلقيه تحذيرات من الجانب الأميركي.