الخارجية الأميركية: الحوثيون مسؤولون عن أكبر كارثة إنسانية في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين مسؤولون عن أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وأوضحت في بيان نقلته العربية، أن الولايات المتحدة لديها أدوات لمحاسبة الحوثيين على الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن.
وأوضحت، في بيان نقلته العربية، أن الشبكة التي تمول الحوثيين يديرها الحرس الثوري الإيراني.
وبينت الخزانة الأمريكية، أن الشبكة المُعاقبة نقلت عشرات الملايين من الدولارات لتمويل هجمات الحوثي.
ولفتت إلى أن الحوثيين يواصلون شن هجمات بالصواريخ والمسيرات على جيران اليمن، ويواصلون حملتهم التدميرية ضد اليمن رغم دعوات السلام.
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وأكدت الخزانة الأمريكية، أنها تواصل مع الحلفاء الإقليميين العمل ضد الذين يطيلون أمد الحرب في اليمن، مطالبة قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض لإنهاء الصراع.
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