«يمولون الحوثي».. الإمارات تدرج فردا و5 كيانات ضمن قائمة إرهاب محلية

محمد بن مسعود - الدمام - أدرجت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، فردا، و5 كيانات إرهابية، ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، جاء القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وشدد القرار على أنه يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وترتبط هذه الشركات والأفراد بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.

وشملت القائمة عبده عبدالله دائل أحمد، أما الكيانات فتضم كلا من: العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية، وشركة الحظاء للصرافة، ومعاذ عبدالله دائل للاستيراد والتصدير، والناقلة ثري /9109550 IMO/ 5.، وبيريدوت للتجارة والشحن ذ م م.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن.

وأوضحت، في بيان نقلته العربية، أن الشبكة التي تمول الحوثيين يديرها الحرس الثوري الإيراني.