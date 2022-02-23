رئيس جامعة شقراء: “يوم التأسيس” وقفة وفاء لروّاد البناء وقادة النماء

محمد بن مسعود - الدمام -
رفع رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة “يوم التأسيس” للدولة السعودية.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن الاحتفاء “بيوم التأسيس” يأتي لإحياء هذه الحقبة التاريخية المهمة التي بدأ فيها أئمة الدولة السعودية في إرساء قواعد الوحدة الوطنية في شبه الجزيرة العربية، تلك المرحلة التي بدأ فيها تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، على أرض الدرعية عاصمتها الأولى.
وأضاف، أنه رغم ما تلا ذلك من أحداث وصعاب، ومشاكل واجهت هذه الدولة من أعدائها والمتربصين لها، إلا أن مؤسسي الدولة السعودية في هذه المرحلة لهم فضل السبق في إحياء هذا الحلم الكبير، وتوحيد هذه البقاع الشاسعة بمن عليها من قبائل متصارعة، وتحويلها إلى دولة وطنية نراها اليوم في حاضرنا واقعًا ملموسًا، ولها مكانتها الرائدة والمتقدمة بين دول العالم، بفضل من الله عز وجل ثم بحكمة قيادتها الرشيدة على مر العصور.
وأكد رئيس جامعة شقراء، أن هذه المناسبة تفتح الباب أمام الأجيال الجديدة من شبابنا وفتياتنا للتعرف أكثر على هذه المرحلة المهمة، ضمن مراحل تأسيس هذه الدولة العظيمة، والتعرف على الصعوبات التي واجهت مؤسسي هذا الوطن الغالي، والتضحيات التي قدمها أجدادنا في سبيل الوصول إلى تقوية دعائم الدولة، بما أتاح المجال لاستغلال ثرواتها الطبيعية لصالح شعب هذه الأرض الطيبة، ليبدأ تاريخ جديد من الأمن والرخاء نعيش فيه الآن بدلًا من التشتت والصراعات بين قبائلها في المرحلة التي سبقت قيام السعودية، داعياً المولى سبحانه أن يبارك لنا في وطننا ويجعله آمنًا مطمئنًا، وأن يحفظ قادته وشعبه ويحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يديم علينا الأمن والأمان.
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