5 شعارات مميزة للوحات السيارات

يمكن من خلال موقع أبشر، لقائدي المركبات في المملكة، اختيار مختلف الشعارات التي يمكن وضعها علي لوحات سياراتهم.

ويمكن لصاحب المركبة اختيار شعار من بين 5 شعارات يمكن استبدالها بالموجودة حاليًا.

ويظهر الشعار الأول السيفين والنخلة بشكل ملون، أما الشعار الثاني فهو أيضًا يضم السيفين والنخلة ولكن بلون أسود بالكامل، أما الشعار الثالث الذي يمكن اختياره فهو شعار رؤية المملكة 2030 أما الشعاران الرابع والخامس فيمثلان المعالم التاريخية في المملكة مثل العلا. ويمكن للراغب في تغيير لوحة سيارته القيام بطلب الخدمة من خلال موقع أبشر واتباع التعليمات والخطوات مع كتابة لوحة السيارات واختيار الشعار المطلوب مع كتابة اسم المدينة لاستلام اللوحة الجديدة.

يذكر أنه تزامنًا مع احتفال المملكة بيوم التأسيس فسيتم طرح عدد من اللوحات المميزة والتي تحمل أرقامًا وحروفًا ترمز إلى دوت الخليج مثل اللوحة التي تحمل حروف وأرقام (و ط ن 1727).