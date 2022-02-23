أتربة وغبار على 9 مناطق

استمر أمس تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وامتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما شهدت معظم مناطق المملكة سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتكون للضباب على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/الساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين جنوبًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

عوالق ترابية

ونبّه المركز من عوالق ترابية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظتي حبونا، وشرورة.

كما توقع الوطني للأرصاد تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.