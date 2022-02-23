كما شهدت معظم مناطق المملكة سماء غائمة جزئيًا تخللها سحب ركامية ممطرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتكون للضباب على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً الساحلية منها.
رياح سطحية
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 44 كم/الساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين جنوبًا، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
عوالق ترابية
ونبّه المركز من عوالق ترابية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظتي حبونا، وشرورة.
كما توقع الوطني للأرصاد تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.
كانت هذه تفاصيل خبر أتربة وغبار على 9 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.