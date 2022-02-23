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مسطحات خضراء في رير نجران

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تفاعلت أمانة منطقة نجران مع ما تم نشره في صحيفة دوت الخليج بعددها الصادر يوم الخميس، الموافق 19 أغسطس 2021، تحت عنوان «خمس حدائق برير»، حيث نفذت مطالب المواطنين والمقيمين باستكمالها أعمال الحديقة، وأولها زراعة المسطحات بالكامل مع تركيب أعمدة الإنارة، بما يقارب 50 عمود إنارة، بكل جوانب الحديقة ومتوسطها.

كما جهزت الأمانة كراسي الجلوس الخرسانية، بالإضافة للعديد من الألعاب والجلسات العائلية والمظلات والممرات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أمين نجران المكلف، المهندس جابر صمعان آل نصيب، لـ«دوت الخليج» أنه جارٍ تنفيذ 5 حدائق بحي رير، بإجمالي مساحة 51657م2، وتضم ألعاب أطفال، ومساحات خضراء بلغت 14723م2، و176 شجرة، بالإضافة لـ9 مظلات و78 كرسيًا. وتلك الحدائق جارٍ تنفيذها ضمن مشروع حدائق وساحات وممرات مشاه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لجميع الأعمال الزراعية التي تتمثل في زراعة النخيل الطبيعي وزراعة الأشجار، وجار العمل على استكمال تلك الأعمال، وما زال المشروع في مدته النظامية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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