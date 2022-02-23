مسطحات خضراء في رير نجران

كما جهزت الأمانة كراسي الجلوس الخرسانية، بالإضافة للعديد من الألعاب والجلسات العائلية والمظلات والممرات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أمين نجران المكلف، المهندس جابر صمعان آل نصيب، لـ«دوت الخليج» أنه جارٍ تنفيذ 5 حدائق بحي رير، بإجمالي مساحة 51657م2، وتضم ألعاب أطفال، ومساحات خضراء بلغت 14723م2، و176 شجرة، بالإضافة لـ9 مظلات و78 كرسيًا. وتلك الحدائق جارٍ تنفيذها ضمن مشروع حدائق وساحات وممرات مشاه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لجميع الأعمال الزراعية التي تتمثل في زراعة النخيل الطبيعي وزراعة الأشجار، وجار العمل على استكمال تلك الأعمال، وما زال المشروع في مدته النظامية.
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