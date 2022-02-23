وجهزت بلدية محافظة شرورة الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام الوطنية، حيث تم تركيب 600 علم على أعمدة الإنارة و150عمودا تم إنارتها بإنارة تجميلية. وقدم فريق النشامى التطوعي بالتعاون مع مرور شرورة، وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي وردًا وبرشورات تعريفية بمناسبة يوم التأسيس.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسيرة التأسيس بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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