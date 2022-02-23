انطلاق مسيرة التأسيس بشرورة

وسط أجواء من الفرح والبهجة انطلقت فعاليات احتفالية محافظة شرورة بيوم التأسيس، والتي بدأت بمسيرة نظمتها محافظة شرورة بإشراف محافظ شرورة موفق العنزي، شاركت فيها القطاعات الامنية،بجولة في الشوراع الرئيسية.

وجهزت بلدية محافظة شرورة الميادين والشوارع الرئيسية بالأعلام الوطنية، حيث تم تركيب 600 علم على أعمدة الإنارة و150عمودا تم إنارتها بإنارة تجميلية. وقدم فريق النشامى التطوعي بالتعاون مع مرور شرورة، وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية محمد النهدي وردًا وبرشورات تعريفية بمناسبة يوم التأسيس.