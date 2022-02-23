البريد يحتفي بيوم التأسيس



احتفل البريد السعودي «سبل» بذكرى مرور ثلاثة قرون على تأسيس المملكة العربية السعودية ، وذلك بإقامة العديد من الفعاليات في جميع مناطق المملكة، حيث شهد المبنى الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض إقامة نشاطات تفاعلية تسهم في زيادة وعي الموظفين بيوم تأسيس الدولة السعودية الأولى منذ ثلاثة قرون. وشهد الاحتفال العديد من الفعاليات، من بينها توزيع ظرف يتضمن رسالة ورقية تحتوي على بطاقةً بريدية عن يوم التأسيس مع «باركود» لموقع يوم التأسيس، بالإضافة إلى 12 ملصقًا يعبر عن هذه الذكرى التاريخية، كما تضمن الاحتفال جداريات عن يوم التأسيس تتضمن محتويات تثقيفية. كما تضمنت الفعاليات استقبال الموظفين في «بطن الحوي»، الذي تضمن جلسة شعبية وضيافة سعودية، وضمن الأنشطة التفاعلية بهذه المناسبة تم إرسال دعوة لكافة موظفي وموظفات «سبل» لمشاركة أحد أفراد عائلتهم بأحد القصائد عن يوم التأسيس.

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