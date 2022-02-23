القبض على 6 مواطنين شاركوا في مشاجرة جماعية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية 6 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو إثر مشاجرة جماعية بينهم في أحد الأماكن العامة، والقبض عليهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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