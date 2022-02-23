ملتقى GTEL2022 يختتم أعماله بمناقشة التصميم بمخيلة التغيير

وألقى الباحث في جامعة أكسفورد ناثان توماس محاضرةً تحدث فيها عن الأساليب المبتكرة لجذب الطلاب في التعليم الإلكتروني، مؤكدًا أن جذبهم مهم جدًا للارتقاء بالمخرجات العلمية. عقب ذلك، تطرق مدير التميز في التنفيذ محمد النحاس، والمديرة التنفيذية في شركة (Area 9 Lyceum) هانيا برامكي، في ورشة العمل الرابعة التي تحمل عنوان: «التعليم التكيفي ومهارات القرن الـ21» إلى استكشاف مسارات التعلم الفريد، والمناهج المعيارية مع وحدات التعلم الجزئي، معرفين التعلم التكيفي بكونه تنظيم المحتوى باستخدام مبادئ لكتابة أهداف التعلم الدقيقة، ومخرجات التعلم، إضافة إلى استخدام مصادره.
ونوقش في الجلسة الأخيرة للملتقى بعنوان: «قيادة التغيير للتكيف مع الاقتصاد الجديد»، التي شارك فيها ضابط التعافي الاقتصادي بمكتب ولاية كولورادو لقسم العمل والتعليم العالي الدكتورة بيكي تاكيدا تنكر، ومدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور بندر الخيال، والمدير التنفيذي لشركة (Elearn Africa) بروك نجوسي، وقائد مركز أبحاث الابتكار في (PWC) الدكتورة كريستينا ديرفوجيدا، بإدارة المدير الأول في شركة (Strategy) رجاف أيير، متناقشين فيها عن قيادة التغيير في التعليم العالي، والتحول من التعليم التقليدي للتعليم الإلكتروني، والتحول في الاعتماد الأكاديمي في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى التحول الرقمي المسؤول في التعليم. وجاءت ورشة العمل الأخيرة التي أكد فيها دونالد دواين على أن مشاركة الطلاب هي مفتاح النجاح والمثابرة، متطرقًا إلى فوائد منصة (ConnectYard) التي تقدم تحليلات ومشاركة اجتماعية خاصة وآمنة، مبينًا أن المنصة تسهل التواصل بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وبين نائب الرئيس في شركة (Symplicity) توماس جبسون خلال محاضرة ألقاها، كيفية جعل التعليم الإلكتروني محركًا للتحول في رأس المال البشري، وقابلية التوظيف. واختتم وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدالرحمن العويرضي أعمال اليوم الثاني للملتقى بكلمة شكر فيها المشاركين في الملتقى، مثمنًا جميع ما تم تقديمه ومناقشته خلال أعمال الملتقى.
ورغم اختتام أعمال الملتقى من جلسات وورش عمل أقيمت خلال الفترة 21 – 23 فبراير، إلا أن المعرض الافتراضي المصاحب للملتقى لا يزال متاحًا للمهتمين حتى 21 مارس عبر الرابط: (https://gtel.sa/virtual-expo/). الجدير بالذكر أن ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني الذي يتم تنظيمه لأول مرة، سيصبح ملتقى سنوي يجمع أبرز قادة التعليم والمبتكرين من مختلف دول العالم، ليقدموا ويناقشوا أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب الإلكتروني عبر التقنيات المبتكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى GTEL2022 يختتم أعماله بمناقشة التصميم بمخيلة التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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