ربط إلكتروني للأرصاد مع محمية الملك عبدالعزيز

وقّع المركز الوطني للأرصاد مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وذلك بمقر المركز الوطني للأرصاد بجدة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات المشتركة لتحقيق الأهداف الرئيسية للجهتين، والمتمثلة بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية للحياة الفطرية وتكاثرها، وتقديم خدمات الطقس والمناخ لحماية الأرواح والتنمية.

ثروات طبيعية

وتأتي هذه المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماهر القثمي، لتعزيز التكامل والتعاون بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بحماية الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة والعناية بها، وهو ما يحقق إستراتيجية المحمية القائمة على المحافظة على الثروات الطبيعية وحماية التنوع الإحيائي لضمان بيئة أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية، وتماشيًا مع مبادرة السعودية الخضراء.

مستشعرات مناخية

وشملت المذكرة بحث مدى إمكانية الربط الإلكتروني لمعرفة أحوال الطقس في المحمية، ووضع مستشعرات مناخية للمحمية والاتفاق على تبادل المعلومات في المجالات ذات العلاقة، والتي تدخل ضمن اختصاصات ومجال أعمال الطرفين، وورش عمل ودورات تدريبية، إضافةً إلى تنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة بينهما.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية، تتولى تحديد واقتراح مجالات التعاون، وتنسيق وتطوير ومراجعة ومتابعة البرامج المشتركة، وتحديد الموارد المالية والكوادر البشرية التي يلتزم كل طرف بتوفيرها، بجانب تقييم التعاون المشترك وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيزه.