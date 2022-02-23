فيصل بن بندر يستعرض إسهامات إحسان

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) واللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لمنصة (إحسان)، المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، حيث تم استعراض إسهامات «إحسان» ومبادراتها في القطاع الخيري ومجالاته، والمستفيدين منه. وأشاد أمير منطقة الرياض بدور المنصة في تمكين القطاع الخيري بمنطقة الرياض بشكلٍ خاص، والمملكة بشكلٍ عام، مما أسهم في بناء قدرات الجمعيات الخيرية، وتعزيز دورها في أداء مهامها في خدمة الحالات المستفيدة، وفق الحوكمة التي تعمل بها بكفاءة عالية مع الجهات الإشرافية.



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