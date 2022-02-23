أمير الشرقية يستقبل رئيس مدينة العلوم والتقنية

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي. وأشاد أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه المدينة من دعم وتشجيع للبحث العلمي وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية لدعم ومواكبة متطلبات التنمية، والتماشي مع رؤية المملكة 2030 لتوطين التقنية وتشجيع الابتكار، وبناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الصناعية والتعدينية وغيرها. وقدم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز لأمير المنطقة الشرقية عرضاً عن المدينة وجهودها في إجراء الأبحاث العلمية واستثمار مخرجاتها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.



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