الفيصل يشارك في العرضة احتفالا بيوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، حفلا بمناسبة يوم التأسيس، حضره عدد من الأمراء والمسؤولين والمواطنين. وشارك الأمير خالد الفيصل في العرضة السعودية، كما تخلل الحفل مشاركة فرق أدت عددا من الألوان الشعبية. خالد الفيصل مشاركا في العرضة.

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