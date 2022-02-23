الدرعية.. أول طائرات مشروع الإسعاف الجوي عقب إعادة إطلاقه

وأوضح الدكتور العويسي أن إعادة تشغيل مشروع الإسعاف الجوي جاءت عقب إجراء بعض التطويرات بالمشروع ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض، مما سيساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، ويعزز من التوسع الجغرافي للخدمة الإسعافية في المملكة العربية السعودية التي تعيش فترة انتعاش اقتصادي، وهو ما يتطلب مواكبةً وتحديثًا من كافة الخدمات.
وكشف بهذه المناسبة، أن مشروع الإسعاف الجوي سيبدأ بتغطية منطقة الرياض؛ نظرًا لما قد تعانيه سيارات الإسعاف من تأخر في مباشرة الحالات الإسعافية بسبب ازدحام الطرق وطول المسافة، فيما سيتم تشغيله تدريجيًا في المناطق الأكثر احتياجًا لدعم العملية الإسعافية بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور العويسي أن ما يميز مشروع الإسعاف الجوي هو سرعة مباشرة الحالات الإسعافية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية عالية المستوى التي أدخلتها الهيئة ضمن منظومة عملها في تقديم الخدمة الإسعافية سواء في السيارات أو الطائرات الإسعافية.
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