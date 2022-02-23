إزالة 1029 عقارا من النكاسة بمكة المكرمة

قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إنها أزالت أكثر من 1029 عقارا في منطقة النكاسة بمكة المكرمة وستتم إزالة جميع العقار المحددة في الفترة الأولى ضمن خطة أعمال المرحلة الثانية التي تستمر 10 أسابيع.
وبلغت مساحة العقارات التي أزيلت حتى الآن، وفقا للهيئة، نحو 92119م2 .
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