شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودتها.. «الدرعية» أولى طائرات مشروع الإسعاف الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إدخال بعض التطويرات بالمشروع ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض

- التوسع الجغرافي للخدمة الإسعافية في المملكة

أعلن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، عن عودة مشروع الإسعاف الجوي للعمل مجددًا، بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس، وذلك بعد فترة توقف شهدها المشروع لإدخال بعض التحسينات عليه، كاشفا أنه تم إطلاق اسم "الدرعية" على أول طائرة بعد عودة الخدمة.

وأوضح الدكتور العويسي أن إعادة تشغيل مشروع الإسعاف الجوي جاءت عقب إجراء بعض التطويرات بالمشروع ليكون داعمًا للعمل الإسعافي على الأرض، مما سيساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة، ويعزز من التوسع الجغرافي للخدمة الإسعافية في المملكة العربية السعودية التي تعيش فترة انتعاش اقتصادي، وهو ما يتطلب مواكبةً وتحديثًا من كافة الخدمات.

وكشف بهذه المناسبة، أن مشروع الإسعاف الجوي سيبدأ بتغطية منطقة الرياض؛ نظرًا لما قد تعانيه سيارات الإسعاف من تأخر في مباشرة الحالات الإسعافية بسبب ازدحام الطرق وطول المسافة، فيما سيتم تشغيله تدريجيًا في المناطق الأكثر احتياجًا لدعم العملية الإسعافية بها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور العويسي، أن ما يميز مشروع الإسعاف الجوي هو سرعة مباشرة الحالات الإسعافية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية عالية المستوى التي أدخلتها الهيئة ضمن منظومة عملها في تقديم الخدمة الإسعافية سواء في السيارات أو الطائرات الإسعافية.

واختتم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي حديثه، بتقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– ولمقام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– على دعمهما للعمل الإنساني بالهيئة، كما قدم شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة ووزير الصحة المهندس فهد الجلاجل لدعمه المتواصل للهيئة ومنسوبيها، معبراً عن تطلعاته إلى تحقيق المزيد من النجاحات في ميادين العمل الإنساني خلال الفترة المقبلة.