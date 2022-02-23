أوكرانيا: «أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية ولن ندفع الثمن وحدنا»

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليب، اليوم الأربعاء، إنه لابد من عمل حاسم وسريع وفعال لمواجهة تهديدات روسيا العدائية، مناشدًا العالم: “لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي في أوروبا”، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه أكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح الوزير الأوكراني في تصريحات صحفية، أن تصرفات بوتين تشكل إنكارا كاملا لوجود بلادنا، لافتًا إلى أن اتهامات روسيا لـ أوكرانيا بالتخطيط لهجوم عسكري “عبثية”.
وأكد ديمتري كوليب، أن أوكرانيا تخلصت تمامًا من أسلحتها النووية، وجاء هذا التحرك، بعد الضمانات التي قدمت لها، مشيرا إلى أن بلاده لن تدفع وحدها التكلفة الباهظة التي ستفرضها عدائية الرئيس الروسي فلايدمير بوتين.
وشدد وزير الخارجية الأوكرانية، على ضرورة أن الأمم المتحدة أن تكون قوية في مواجهة عدائية روسيا، التي تبحث عن مبررات حاليا لشن حرب عسكرية على أوكرانيا.
وأوضح أن أوكرانيا تؤمن بالحوار وما زالت هناك فرصة للدبلوماسية، كما أنه لا يتم التخطيط في الوقت الحالي لأي أعمال عسكرية في دونباس، ويتم مواصلة الجهود لاستعادة القرم بالوسائل الدبلوماسية.
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