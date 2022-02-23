أمير القصيم يزور محافظة المذنب

محمد بن مسعود - الدمام - قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ين سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة المذنب ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة محافظ المذنب عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس ، ومسؤولو المحافظة.

عقب ذلك رأس سمو أمير منطقة القصيم اجتماعاً نُوقش فيه مشاريع المحافظة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، بحضور المحافظ ومديري العموم على مستوى منطقة القصيم في كل من الصحة والبلديات والعمل والتنمية الاجتماعية ، والمياه والزراعة ، ووكالة إمارة منطقة القصيم للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة ، حيث استمع سموه منهم مرئياتهم وتطلعاتهم عن المحافظة وقد اتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

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ثم استقبل سموه رؤساء المراكز والأهالي في المحافظة ، واستمع منهم إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم ، مطالباً بتعاون جميع الأهالي ورجال الأعمال مع المحافظة والبلدية ، وفتح المجال للاستثمار ، مؤكداً أن المجال مفتوح للجميع ولكل من يريد أن يستثمر ، في أي جانب من الجانب المساعدة على تطوير محافظة المذنب.

عقب ذلك توجه لمنتزه شرق المذنب لتدشين المرحلة الأولى لزراعة وغرس أول شجره فيه ، مستمعاً لشرحٍ موجز عن أهداف المرحلة ومرئياتهم وتطلعاتهم من خلالها للمحافظة على البيئة والغطاء النباتي بالتزامن مع مبادرة أرض القصيم خضراء ، والاستفادة من نظام الري بالمياه المعالجة بنسبة 100٪ .

ثم زار سمو الأمير فيصل بن مشعل ، واحات المذنب الزراعية “نفود صعافيق” والحسو الداخلي ، مستمعاً لشرح موجز عنها التي احتوت على أكثر من 30 واحة ، والتعريف بجهود البلدية التي هيئت المداخل والمخارج إليها ، وقامت بتنظيفها وتهيئتها للزوار.

بعدها توجه لمقر بطولة مهرجان المانعية 43 للسيارات ، ورعى حفل انطلاق البطولة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 163 متسابق من مدن ومحافظات المملكة ودول الخليج ، وشاهد نوعين من المسابقات المطروحة في المهرجان وهي مسابقة كسر الزمن والاستعراض الرملي للمتسابقين الكابتن بندر الغاشم ، والكابتن بدر الحمد.

وكرم سموه في ختام الحفل الداعمين والراعين لنجاح مهرجان المانعية والجهات الحكومية والأهلية المشاركة ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع المنظمين.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي ، بما شاهده من واحات خضراء وواحة الحسو الداخلي في المذنب ، والجهود التي بذلت لاستزراع المنتزه الشرقي بالمحافظة ، مؤكداً أن هذه التضاريس الموجودة لدى منطقة القصيم يجب أن تستثمر سياحياً في طريقة تليق بمثل هذه الأماكن الجاذبة ، وتهيئة السياحة فيها واستزراعها بالشكل المناسب ، مشيراً إلى أنه سيشكل فريق عمل في إمارة المنطقة ليقوم بدراسة مثل هذه الوجهة السياحية ومثل هذا الاستثمار في واحات المذنب.

وعن بطولة مهرجان المانعية 43 ، أكد سموه أن مثل هذه المسابقة لتحدي السيارات جاءت لتنشيط عوامل السياحة الشتوية في المنطقة ، منوهاً بما رآه من اهتمام كبير في تلك البطولة ، التي جاءت بمشاركات متنوعة حتى من دول الخليج الشقيقة ، وماقام به أحد الأخوة الزوار من دولة الإمارات الشقيقة باستثمار بطولة المانعية ورعايتها لمدة ثلاث سنوات قادمة ، كاشفاً أن لدى المنطقة كنز هائل من الاستثمار السياحي والرياضي والوجهات السياحية الجاذبة التي منها محافظة المذنب ، معرباً سموه عن انطباعه الإيجابي عن المحافظة ومطالبته بالأفضل ، سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة شبابنا وكل مايخدم هذه الوجهات السياحية.

رافق سمو أمير منطقة القصيم خلال الزيارة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، والمشرف العام على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع ، ورئيس بلدية محافظة المذنب صالح الخليفة.