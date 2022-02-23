بدء أعمال الاجتماع الـ 11 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ(11) للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة مساعد وزير الصحة المصري لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة الدكتور محمد حساني، ومشاركة كبار مسؤولي الصحة في الدول العربية.

ومَثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع المُشرف العام على برنامج البُنى الصحية بوزارة الصحة الدكتور محمد خاشقجي.

وقال مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الوزير المفوض سعيد الحاضي في تصريح له على هامش الاجتماع: إن اللجنة تناقش على مدى يومين 14 بندًا، تتناول مختلف القضايا التي تهم العمل العربي المشترك في مجال الصحة والسكان، من بينها مشروع الإستراتيجية العربية للحصول على لقاحات كوفيد -19، وتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2022 التي ستُعلن نتائجها في الدورة (56) لمجلس وزراء الصحة العرب يوم 17 مارس المقبل.

وأضاف أن اللجنة تبحث أيضًا مقترحات الدول بشأن محور أعمال الدورة (56) لمجلس وزراء الصحة العرب، والتحضير لأعمال المؤتمر العربي الأول حول “دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية” الذي سَيُعقَدَ بالجامعة العربية يوم 16 مارس المقبل، فضلاً عن مناقشة “إعلان القاهرة” الذي يهدف إلى بلورة رؤية لتعزيز التعاون والمكاسب من هجرة العاملين الصحيين من المنطقة العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها والتوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يوم 15 مارس المقبل، ومن بعده مجلس وزراء الصحة بكامل هيئته يوم 17 مارس المقبل لاعتمادها.