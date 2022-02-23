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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، تفاصيل خدمة أشر المطورة.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن أشر المطورة هي خدمة مخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع.
وأضافت أن مميزات هذه الخدمة ما يلي:
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1- خدمة سريعة في وقت قياسي
2- تقييم فوري للخدمة
3- اعتماد المستفيد على نفسه
4- متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية
5- سهولة التواصل عبر تقنية QR CODE
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية توضح تفاصيل «خدمة أشر» المطولة: 5 مزايا للمستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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