أمير جازان يرعى حفل أهالي محافظة الدرب ويلتقي بالمشايخ ويدشن عددا من المشاريع التنموية بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - الدرب – فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، حفل أهالي محافظة الدرب بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة .

وألقى محافظ الدرب عبدالرحمن الهزاني خلال الحفل كلمة أكد فيها ما تحظى به محافظة الدرب كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تعزز مسيرة البناء والتنمية بها في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات ، حتى أصبحت الدرب مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا بعنوان ” 20 عاماً من التنمية ” ، فكلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم محمد هادي مطمي , إثر ذلك دشن سمو أمير المنطقة ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية بالدرب والشقيق والقرى التابعة لهما بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 126 مليون ريال شملت مشاريع لبلدية محافظة الدرب بقيمة إجمالية تجاوزت ٧٥ مليون ريال منها مشروع نظافة الدرب وقراها بقيمة تجاوزت ٥٢ مليون ريال، ومشاريع للسفلتة والأرصفة والإنارة وتطوير وتأهيل الطرق والجسور ومرافق بلدية، وإنشاء وتشغيل مطعم ومقهى بقيمة إجمالية تجاوزت ٢٣ مليون ريال ووضع حجر الأساس لمشاريع بلدية محافظة الــدرب بقيمة إجمالية تجاوزت ١٣ مليون اشتملت على مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالدرب وعدد من المشاريع الاستثمارية، منها تشغيل محطة محروقات فئة أ وفئة ب وإنشاء وتشغيل مطعم ومقهى ومحال تجارية وموقع للاستفادة من مكونات المرمى وترميم وتشغيل مبنى المركز الرياضي ، ووضع حجر الأساس لمشروع نظافة مركز الشقيق وقراها بقيمة ٣٠ مليون ريال.

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كما اطلع سموه خلال الحفل على سير العمل بمشروع إنشاء مركز حضاري بالشقيق الذي يجري تنفيذها حالياً بقيمة 7.456.147 ريالاً وعدد من المشروعات التابعة لجمعية البر الخيرية بمركز الشقيق بلغت قيمتها 6.080.000 ريال تتضمن المبني الاستثماري والمستودع الخيري بقرية الرصاصة.

عقب ذلك شاهد الحضور أوبريتاً بعنوان ” روح التنمية” , فيما كرم سموه في ختام الحفل الجهات الراعية والمشاركة في التنمية بمحافظة الدرب، و تسلَّم هدية تذكارية المناسبة.

وعبر سمو أمير جازان عن سعادته بزيارة المحافظة ، وما شاهده من مشروعات تنموية وخدمية تنفذ في مختلف المجالات ، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة المواطن والمقيم بالمحافظة التي تأتي ضمن المشروعات التي تنفذ بمختلف محافظات المنطقة وغيرها من المناطق إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه بما تنعم به البلاد من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ، ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم , مشدداً على عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في الحفاظ على أمن المواطن وحماية مكتسبات ومقدرات الوطن وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الحنيف.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وعددا من المسؤولين .