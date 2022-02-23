رابطة صبيا تختتم الدور الأول في بطولة “التأسيس”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت رابطة فرق الأحياء بمحافظة صبيا لكرة القدم الجولة الأولى من دور ٣٢ لبطولة كأس التأسيس التي أقيمت لجميع فرق الأحياء بنظام خروج المغلوب ودون رسوم مالية برعاية لجنة التنمية السياحية بصبيا، وبمشاركة ثلاثين فريقًا من أرجاء المحافظة.

وتأهل خمسة عشر فريقًا بعد مباريات الدور الأول من أصل ثلاثين فريقًا شاركت في هذه البطولة احتفاءً بذكرى تأسيس المملكة.

يذكر أن الفرق المتأهلة هي: “الوطن، وأمل الظبية، وجريبة، والعين، والجزيرة، والإخلاص العالية، واتحاد العالية، والعدايا، والعربي، والشروق، والعريش، وسيتي النجوع، والعميد الظبية، وأمل اللخبصية، وصقور الوادي”.

وسيلعب أربعة عشر فريقًا في دور الستة عشر التقليدي ليتأهل منهم سبعة فرق مع المتأهل “فريق العميد بالظبية “الذي فاز في الدور الأول.