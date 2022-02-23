“سيارة وآيفون”.. الرياضة تستأنف توزيع الجوائز العينية لـ جماهير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، استئناف الجوائز العينية المقدَّمة للجماهير الرياضية الحاضرة في كل مباراة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي، أن الجوائز سيبدأ توزيعها، اعتباراً من الجولة المقبلة.

وبحسب البيان، تشمل الجوائز “سيارة ـ وجهاز آيفون ـ وكرة قدم”، وذلك لتحفيز الحضور الجماهيري.