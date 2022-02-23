شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوة حرس الحدود يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل مشاركتهم بـ «وطن 91» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة تشهد تطورات في جميع المجالات

- تمرين "وطن 91" يهدف إلى التنسيق بين قطاعات قوى الأمن الداخلي

- نقوم بعمليات أمنية ومعلوماتية بجانب تكثيف الدوريات

أكد العقيد الركن علي القحطاني قائد قوة حرس الحدود في التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن91"، أن المملكة تشهد تطورات في جميع المجالات في ظل "حكومتنا الرشيدة" مما يتطلب على القطاعات الأمنية من رفع المستوى الأمني وتعزيز للقدرات.

وأوضح في حديث خاص لـ "اليوم"، أن تمرين "وطن 91" في نسخته الرابعة يهدف إلى التنسيق بين قطاعات قوى الأمن الداخلي متمثلة بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، والعمل على إتقان القادة الميدانيين في الإجراءات المتخذة في الميدان، كما أن ذلك رسالة واضحة لمن تسول له نفسه بأي عمل تخريبي.

ولفت إلى أن المديرية العامة للحرس الحدود تشارك أيضا من ضمن قطاعات وزارة الداخلية في هذا التمرين، حيث تقوم قوات حرس الحدود بعمليات أمنية وعمليات معلوماتية بجانب تكثيف الدوريات على مسار الحدود ومنع أي اختراق من الخارج، أو من الداخل، فضلا عن عمليات الاستطلاع المتقدم، وتنفذ أيضا خطة أمن المنفذ وخطة حماية المنشآت الحيوية الهامة الأخرى.