أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أنه تم فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا لمدة 30 يوما في ظل التوترات العسكرية مع روسيا على الحدود الشرقية.
وتعني هذه الخطوة أنه سوف يٌطلب من الأوكرانيين البقاء في المنازل أو سوف يتم فرض حظر تجوال.
وتشهد أوكرانيا توترات عقب قرار روسيا هذا الاسبوع الاعتراف بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، والسماح للقوات العسكرية الروسية بالدخول لمنع ما وصفه الكرملين بمحاولة تنظيم إبادة جماعية ضد العرقية الروسية.
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