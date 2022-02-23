شرطة حفر الباطن تقبض على 4 مواطنين ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية (4) مواطنين والقبض عليهم، ظهروا في مقطع مرئي بمشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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