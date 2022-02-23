اخبار الخليج – النائب أحمد السلوم: الإقامة الذهبية ترفد مختلف مسارات التنمية في المملكة نحو مزيد من التطوير

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن إطلاق الإقامة الذهبية، والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات بالمملكة ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ما ستؤول إليه من تعزيز لتنافسية المملكة وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات العالمية.

وأشاد السلوم بدور الإقامة الذهبية في تعزيز التحول الرقمي بخدمات الإقامة واختصار دورة الإجراءات بما يعزز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للإقامة في مملكة البحرين، والذي سيرسّخ من مكانة ومستوى المملكة في التصنيفات الدولية، وذلك بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما بيّن السلوم أنّ منح الإقامة الذهبية سيرفد مسارات التنمية المختلفة بالمملكة نحو مزيدٍ من التطوير بما يحقق الأهداف المنشودة، داعياً جميع المقيمين ممن يستوفون شروط الحصول على الإقامة الذهبية بمملكة البحرين، للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها، وذلك بما ينعكس بالإيجاب عليهم وعلى عائلاتهم.

ونوّه السلوم بدعم مجلس النواب للإقامة الذهبية، وذلك إيماناً بأهمية التعاون البناء بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة، وتعزيز العمل المشترك فيما بينهما، لإثراء مسيرة الإنجاز والتطوير والتحديث، وبما بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.